Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius kündigte bereits an, rund 4.000 Bundeswehr-Soldaten zusätzlich dauerhaft in Litauen stationieren zu wollen. Die Nato plant in allen Ländern der Nato-Ostflanke – neben den baltischen Ländern also auch in der Slowakei, in Ungarn, Rumänien und Bulgarien – die Stationierung von Battlegroups. Außerdem soll die Nato-Eingreiftruppe NRF durch ein neues Streitkräfte-Modell ersetzt werden und von 50.000 auf 300.000 Soldatinnen und Soldaten aufgestockt werden.