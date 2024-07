Nato-Gipfel in Washington: Keine Strategie gegen Russland?

Die Staats- und Regierungschefs der Nato-Mitgliedsstaaten treffen sich für drei Tage in Washington . Anlass ist das 75-jährige Bestehen des westlichen Verteidigungsbündnisses. Der Gipfel steht im Zeichen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine . Dort scheint die militärische Lage festgefahren, während Putins Armee weiter die Zivilbevölkerung terrorisiert – erst am Montag überzog sie mehrere ukrainische Städte mit mehreren Wellen von Luftangriffen. Allein in Kiew starben mindestens 27 Menschen. So dürfte die Stärkung der ukrainischen Flugverteidigung ein bestimmendes Thema des Gipfels sein. 40 Milliarden Euro wollen die Mitgliedsstaaten der Ukraine insgesamt zusagen.