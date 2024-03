Was droht nach Putins Wiederwahl?

Seit über zwei Jahrzehnten ist Wladimir Putin an der Macht , zunächst als Premier und seit August 2000 als Präsident der Russischen Föderation. Seine Wiederwahlen sind von Korruption und Propaganda bestimmt: Oppositionelle Kandidaten werden in den Medien benachteiligt oder gar nicht erst zur Wahl zugelassen. 2008 löst Dmitri Medwedew Putin ab, die Verfassung erlaubt zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als zwei Amtszeiten in Folge. In seiner vierjährigen Pause als Ministerpräsident zieht Putin aber weiterhin die Fäden in Russland.