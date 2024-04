Live: Wie groß sind Putins Reserven?

Wie groß sind Putins Reserven?

Russland greift die Ukraine außerdem immer wieder mit Hyperschallraketen an und ist vor allem auf die Zerstörung der Infrastruktur aus. Die große Frage: Wie stark sind die russischen Reserven an solchen Hyperschallraketen oder auch Gleitbomben? Darüber spricht Philip Wortmann bei ZDFheute live um 19:30 mit dem Militärökonomen Marcus Keupp.

Die Ukraine hat nach mehr als zwei Jahren Krieg immer größere Probleme, neue Soldaten zu rekrutieren. Nach langer Diskussion ist ein umstrittenes Gesetz zur Mobilmachung verabschiedet worden. Verschärft wurde vor allem die Erfassung von Wehrfähigen: alle Männer zwischen 18 und 60 Jahren müssen beispielsweise ihren Wehrpass bei sich führen und ihre Daten aktuell halten. Es drohen Geldstrafen oder der Entzug des Führerscheins. Wie sehen die Menschen in der Ukraine das neue Gesetz? Darüber berichtet ZDF-Reporter Henner Hebestreit aus der Ukraine.

Gezielte Angriffe auf die Stromversorgung

Seit mehreren Wochen starten russische Einheiten wiederholt Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur. Dabei ist vor allem die Stromversorgung rund um Charkiw betroffen. In Folge dessen kommt es zu großflächigen Stromausfällen und Zusammenbrüchen der empfindlichen Infrastruktur. Besonders kritisch sind Angriffe auf ein Wasserkraftwerk an der Grenze zur Republik Moldau. Sollte der dazugehörige Staudamm zerstört werden, könnte die Flutwelle nicht nur in der Ukraine, sondern auch im Nachbarland Schäden anrichten.