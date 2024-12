Nach Sturz von Assad-Regime: "Herkulesaufgabe für BAMF"

Nach Assad-Sturz: Wie es jetzt für syrische Geflüchtete weitergehen könnte

"In der Sache war es in den letzten Jahren so, dass eigentlich praktisch alle Syrer zumindest diesen subsidiären Schutzstatus bekommen haben, weil eben schwere Gefahren drohen. Das wurde bisher vergleichsweise pauschal angenommen. […] Wenn sich die Lage in Syrien stabilisiert […], dann muss man jetzt definitiv zu einer Einzelfallprüfung übergehen", sagt Prof. Daniel Thym, Experte für Ausländer- und Asylrecht von der Universität Konstanz. Das sei jedoch eine Herkulesaufgabe für die zuständigen Behörden, so Thym.