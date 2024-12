Hoffnungen und Herausforderungen für den Neubeginn in Syrien

Nach dem Ende des Assad-Regimes schaut die Welt auch mit Sorge auf das Bürgerkriegsland Syrien. In New York tagt heute daher der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

Umsturz in Syrien - die Lage im Überblick

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad haben die USA Angriffe auf IS-Stellungen in Syrien ausgeführt. „Biden hat die Sorge, dass der IS das Machtvakuum nutzt, um sich neu aufzustellen“, so ZDF-Korrespondentin Claudia Bates. 09.12.2024 | 2:47 min

Nach dem blitzartigen Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad steht das Land vor einer ungewissen Zukunft. Die Flucht Assads und seiner Familie nach Russland bietet die Chance für einen Neubeginn nach Jahrzehnten der Diktatur und fast 14 Jahren Bürgerkrieg mit Hunderttausenden Toten und Millionen Vertriebenen.

Vieles hängt davon ab, ob sich die verschiedenen Rebellengruppen auf eine Verteilung der Macht einigen können - oder ob ein Machtvakuum zu neuer Gewalt führt und Syrien mit seinen ethnischen und religiösen Minderheiten im Chaos versinkt. Was in dem Land nach Assads Sturz folgt, könnte neue Konflikte in der Region auslösen.

Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Baschar al-Assad herrscht auf den Straßen von Damaskus Freude, aber auch Ungewissheit über den weiteren Weg des Landes. "Ein furchtbarer Diktator ist weg", so der SPD-Außenpolitiker Michael Roth 09.12.2024 | 4:50 min

Vereinte Nationen: Blutvergießen vermeiden

Geir Pedersen, der Sondergesandte der Vereinten Nationen für Syrien, mahnte, "Blutvergießen zu vermeiden". Er rief zum Dialog und zur Vorbereitung einer Übergangsregierung in dem Land auf, in dem bewaffnete Kräfte und ausländische Mächte seit langem um Einfluss ringen.

Der UN-Sicherheitsrat in New York will auf Antrag Russlands heute hinter verschlossenen Türen über die Lage in Syrien beraten.

Nach dem Sturz des Assad-Regimes steht das Land vor einer ungewissen Zukunft. Einschätzungen der ZDF-Korrespondentinnen Golineh Atai in Kairo und Phoebe Gaa in Istanbul. 09.12.2024 | 4:29 min

ZDF-Korrespondentin: Tausende Gefängnis-Insassen in Gefahr

Brenzlig ist die Situation derzeit im großen Saidnaja-Gefängnis in Damaskus. ZDF-Korrespondentin Golineh Atai berichtet im ZDF-Morgenmagazin, dass dort aktuell versucht werde, die Türen zu den Zellen Tausender Gefangenen aufzubekommen, "die in Kellern vegetieren".

Die Bewacher der Zellen seien die einzigen, die die elektronischen Codes dafür hatten. Die Belüftung des Kellers sei ausgefallen, die Menschen darin drohen zu ersticken.

Das Gefängnis gilt, so Atai, als Symbol des gewaltvollen Assad-Regimes, in dem Tausende Menschen Folter, sexuellem Missbrauch und Massenhinrichtungen ausgesetzt waren. Seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 seien dort 30.000 Menschen ums Leben gekommen.

Was kommt jetzt auf die Rebellen zu?

Die Frage sei nun, wie es mit den Inhaftierten, aber auch jenen, die dafür verantwortlich waren, weitergeht, so Atai.

Ob die unterschiedlichen Rebellengruppen, die bisher das gemeinsame Ziel - der Sturz von Assad - einte, sich nun auf einen gemeinsamen Weg für die Zukunft einigen können, ist ebenfalls offen. Rebellenchef Mohammed Al-Dscholani habe zunächst einmal "vorbildlich kommuniziert", berichtet Golineh Atai.

Er hat seine Kämpfer gebeten, jeden zu respektieren, der seine Uniform abstreift und Waffen abgibt. „ Golineh Atai, ZDF-Korrespondetin in Kairo

An die Alawiten, jener Minderheit, die die Hauptunterstützergruppe für Assad stellte, aber auch die Kurden habe er von Anfang an versöhnliche Worte gerichtet. Ob daraus auch Taten folgen, müsse sich nun zeigen.

Hilfreich sei auch, dass die politische Struktur Syriens in Form des Kabinetts und des Premierministers aufrechten erhalten werden konnte. Wichtig sei nun, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen einen Weg finden, der am Ende zu freien Wahlen führt, so Atai.

Tausende Menschen haben in mehreren deutschen Städten den Sturz des bisherigen syrischen Machthabers Baschar al-Assad gefeiert. Der Sturz des Regimes sei ein "historischer Moment", so Tareq Alaows (Flüchtlingspolitischer Sprecher von Pro Asyl). 09.12.2024 | 4:52 min

USA wollen Machtvakuum verhindern

US-Präsident Joe Biden kündigte unterdessen an, dass amerikanische Soldaten bis auf Weiteres in Syrien bleiben werden. Die USA ließen nicht zu, dass die Terrormiliz IS dort das Machtvakuum nutzen könne, um den eigenen Einfluss wieder auszubauen, sagte Biden.

Er sieht den Sturz von Assad auch als Folge seiner eigenen Außenpolitik. "Die wichtigsten Unterstützer von Assad waren der Iran , die Hisbollah und Russland". Zuletzt sei deren Unterstützung aber zusammengebrochen, "denn alle drei sind heute viel schwächer, als sie es bei meinem Amtsantritt waren", sagte Biden.

Israel verlegt Truppen auf Golanhöhen

Israel verlegte derweil seine Streitkräfte in die Pufferzone auf den besetzten Golanhöhen und anderen Orten, darunter auch auf der syrischen Seite des Berges Hermon. Israels Generalstabschef Herzi Halevi sagte, seit gestern Abend sei man an mehreren Fronten im Kampfeinsatz.

Die Bodentruppen kämpfen an vier Fronten: gegen den Terrorismus in Judäa und Samaria, im Gazastreifen, im Libanon, und gestern Abend haben wir Truppen in syrisches Gebiet verlegt. „ Herzi Halevi, israelischer Generalstabschef

"Wir werden es keiner feindlichen Kraft erlauben, sich an unserer Grenze zu positionieren", betonte Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu

Die Kämpfe zwischen den islamistischen Rebellen und der syrischen Armee breiten sich aus. Fast 50.000 Menschen sind wegen der jüngsten Eskalation in Syrien auf der Flucht. 03.12.2024 | 2:12 min

Israelische Luftangriffe auf Syrien

Die israelische Luftwaffe flog laut Aktivisten nach dem Sturz Assads Angriffe im Raum der syrischen Hauptstadt Damaskus. Das Militär habe in der Nähe des Militärflughafens angegriffen, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte.

Auch im Osten Syriens habe es Angriffe gegeben. Demnach wurden Waffenlager des syrischen Militärs und proiranischer Milizen getroffen.

