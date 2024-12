Umsturz in Syrien: Wer ist die Islamistengruppe HTS?

Bei der Einnahme von Damaskus und dem Sturz von Syriens Machthaber Baschar al-Assad hat die Gruppe Hajat Tahrir al-Scham (HTS) die Offensive angeführt. Das "Komitee zur Befreiung der Levante", wie HTS übersetzt heißt, scheint die neue starke Kraft in Syrien zu werden. Bereits seit 2019 beherrscht sie weite Gebiete im Nordwesten des Landes. Was über die HTS bekannt ist.

Wo hat die Gruppe HTS ihren Ursprung?

HTS ist aus der Al-Nusra-Front hervorgegangen, dem syrischen Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida. Hajat Tahrir al-Scham versuchte in den vergangenen Jahren, sich ein neues, gemäßigtes Image zu geben.

Bereits seit 2016 habe sie keine Verbindungen mehr zu Al-Kaida, behauptet die Gruppe. In ihren Hochburgen nahm sie Verantwortliche von Al-Kaida und der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) fest, wie die International Crisis Group (ICG) berichtet.

Anführer von Hajat Tahrir al-Scham ist Abu Mohammed al-Dscholani. Auch er versucht seit seinem Bruch mit Al-Kaida im Jahr 2016, sein Image zu glätten und sich moderater zu zeigen, was Experten allerdings nicht überzeugt.

Sind die HTS-Kämpfer Dschihadisten?

Dazu gibt es unterschiedliche Einschätzungen. Bemerkenswert sei der Typenwandel, den Anführer Al-Dscholani vollzogen habe, und was er in den Reihen seiner Kämpfer gemacht habe, sagt ZDF-Reporterin Golineh Atai. "Er hat nämlich die Hardliner zurückgedrängt."

Andere Experten bezweifeln, dass die HTS vollständig mit der Vergangenheit gebrochen hat. Die Gruppe habe "gezeigt, dass sie in ihren Loyalitäten und Allianzen unglaublich opportunistisch ist", sagt Tammy Lynn Palacios von der Denkfabrik New Lines Institute in Washington. Sie betrachtet HTS weiterhin als "dschihadistische Organisation".