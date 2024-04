Kritik an App Temu : Wie viel Manipulation ist erlaubt?

Bundesregierung vs. Temu: Kann Deutschland gegen die App vorgehen?

Bunte Spiele, extreme Schnäppchen und hohe Rabatte: Die Shopping-App Temu hat in den App Stores alle Rekorde gebrochen. "Shoppen wie ein Milliardär" ist der Slogan der Plattform. Tausende Händler und Hersteller verkaufen auf dem Online-Marktplatz ihre Produkte – von Mode, über Deko, Spielwaren bis hin zu Elektronikartikeln gibt es dort quasi alles zu kaufen. Und das zu Kleinstbeträgen. Laut Schätzungen sollen pro Tag allein mehr als 200.000 Temu-Päckchen per Direktimport nach Deutschland kommen. Hinter der App steht der chinesische E-Commerce-Riese Pinduoduo, der auch als PDD Holdings an der US-Börse notiert ist.

So hoch die Download-Zahlen sind - es gibt auch massive Kritik an der App, nicht nur von Wirtschaftsverbänden und Verbraucherschützern, sondern auch vom Bundesverbraucherministerium unter Ressortchefin Steffi Lemke (Grüne). Die Bundesregierung fordert jetzt ein konsequentes Vorgehen gegen Temu. Verbraucherschutz-Staatssekretärin Christiane Rohleder spricht von Manipulation und süchtig machenden Praktiken. Auf der Plattform gehe es nicht mehr um Bedarfsdeckung, sondern Bedarfsweckung. Besonders problematisch: der Fokus auf eine sehr junge Zielgruppe. Auch die EU will mit einer Zollreform und einer eigenen Zollbehörde gegen die Paketflut aus China vorgehen.

Wieso ist Temu so erfolgreich? Was ist die Strategie der App? Warum ist die Kritik an ihr so groß und können Deutschland oder die EU überhaupt rechtliche Schritte gegen Temu und den Mutterkonzern einleiten? Darüber spricht Christina von Ungern-Sternberg bei ZDFheute live mit dem E-Commerce-Experten Alexander Graf und dem Europaabgeordneten der Piratenpartei, Patrick Breyer.