Ukraine: Selenskyj entlässt Armeechef Saluschnyj: Was heißt das für den Krieg? | ZDFheute live

Der ukrainische Armeechef Walerij Saluschnyj ist von seinem Posten abgesetzt worden. "Heute wurde beschlossen, die Führung der ukrainischen Streitkräfte zu ändern", erklärte Verteidigungsminister Rustem Umerow am Donnerstag in Onlinediensten. Präsident Wolodymyr Selenskyj gab bekannt, der bisherige Kommandeur des ukrainischen Heeres, Oleksandr Syrskyj, werde neuer Armeechef. In unserem wöchentlichen Ukraine-Update schauen wir auf diese Nachricht und ihre Folgen. Dazu sprechen wir mit unserer Reporterin Anne Brühl in Kiew. Außerdem schauen wir gemeinsam mit dem Militärexperten Nico Lange auf die aktuelle Lage in der Ukraine. Nach russischen Angaben setzt das Militär auch auf elektronische Kriegsführung, um das Starlink-Kommunikationssystem zu stören, das die ukrainische Armee für ihre Kommunikation benutzt. Was Nach russischen Angaben setzt das Militär auch auf elektronische Kriegsführung, um das Starlink-Kommunikationssystem zu stören, das die ukrainische Armee für ihre Kommunikation benutzt. Was bedeutet die elektronische Kriegsführung für den Verlauf des Krieges und warum hat Putins Militär in diesem Gebiet die Oberhand?