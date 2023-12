IT-Sicherheit: So anfällig sind Drohnen für Hackerangriffe

"Drohnen sind leicht zu manipulieren": So bringt Informatiker Hartmut Pohl das Problem auf den Punkt. Davon sind nicht nur militärische Drohnenanwendungen betroffen, sondern auch zivile. Zum Beispiel werden Überlandleitungen mit Drohnen überwacht.

Hacken sich Angreifer in das Steuersystem der Drohne und lassen sie gezielt auf die Stromleitung abstürzen, verursachen sie einen Kurzschluss. Ein längerfristiger Stromausfall in einem größeren Gebet kann die Folge sein.

Erklärvideo zu den Modellen, Aufgaben und Schwächen. 07.12.2023 | 2:01 min

Lauschangriff auf Steuerbefehle

So können Angreifer die Steuerbefehle für die Drohne leicht identifizieren. Diese Steuerbefehle sind in der Regel herstellerspezifisch. Der Analyst Wilfried Kirsch von der Sicherheitsberatung Softscheck in Sankt Augustin berichtet: