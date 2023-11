Krieg der Drohnen : Neuer Hightech-Schutz gegen Russlands Drohnen

von Oliver Klein 08.08.2023 | 16:23 |

Nie zuvor wurden in einem Krieg so viele Drohnen eingesetzt wie in der Ukraine. Mit Hightech will Kiew seine Panzer künftig besser gegen Drohnenattacken schützen.