Selenskyj: Machtkampf mit Oberbefehlshaber

Auf Druck der USA und Großbritanniens sowie hochrangiger Militärs habe Selenskyj diese Entscheidung rückgängig machen müssen, berichtete die " Times " am Dienstagabend. Der " Guardian " meldete unter Berufung auf Oppositionsabgeordnete, der Präsident habe Saluschnyj am Montag zum Rücktritt aufgefordert, was dieser jedoch abgelehnt habe. Auch die " New York Times " berichtete über Selenskyjs Plan, Saluschnyj zu feuern.