Live: Letzte Reserve an der Front?

Wie ist die aktuelle Lage an der Front im Süden? Was ist das Besondere an der 82. Brigade? Wie werden die Panzer aus deutschen Waffenlieferungen eingesetzt? Darüber spricht ZDFheute live mit Militärexperte Gustav Gressel. Außerdem dabei ist ZDF-Korrespondentin Anne Brühl in Charkiw, die ihre Eindrücke von der Situation in der Nähe der Front schildert.