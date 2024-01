Szenarien für Ukraine-Krieg: US-Berater fordert Verhandlung

Seit bald zwei Jahren führt der russische Präsident Putin Krieg gegen die Ukraine . An der Front im Osten des Landes gab es zuletzt kaum Bewegung, aber heftige Kämpfe mit großen Verlusten auf beiden Seiten. Weder Russland noch die Ukraine könnten den Krieg militärisch zu ihren Gunsten entscheiden, schreibt der amerikanische Politikberater Samuel Charap von der RAND Corporation in seinem Aufsatz "An Unwinnable War – Washington Needs An Endgame in Ukraine" im Magazin Foreign Affairs. Möglich sei ein Kriegsende nur mit Verhandlungen. Er fordert außerdem, dass die USA und ihre Verbündeten ihre Prioritäten ändern und "ein Szenario für das Ende des Krieges entwickeln". Der Spiegel berichtete im Dezember, Charap habe über seine Thesen auch bei einem Dinner in der deutschen Botschaft in Washington gesprochen, bei dem auch Kanzleramtsminister Schmidt dabei gewesen sein soll. Allerdings gibt es keine Bestätigung, wer tatsächlich bei diesem Treffen war.