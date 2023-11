Live: Neue Hoffnung für ukrainische Offensive?

Ukraine-Fortschritte im Süden, Gefechte um Awdijiwka | Militärexperte Gressel bei ZDFheute live

Die Ukraine verzeichnet dabei weiterhin leichte Fortschritte im Süden. Experten gehen davon aus, dass es dem ukrainischen Militär gelungen ist, drei Brückenköpfe im Süden der Ukraine am Fluss Dnipro auszudehnen. Darüber hinaus rücken die ukrainischen Streitkräfte in der Region langsam weiter vor.

Russland intensiviert derweil weiter die Kämpfe um die Stadt Awdijiwka , welche das russische Militär einnehmen möchte, trotz hoher Verluste. Die russischen Streitkräfte setzten ihre Offensivoperationen zudem an anderen Frontabschnitten fort: unter anderem in der Nähe von Bachmut und südwestlich der Stadt Donezk.

Kritik an russischer Militärführung

Wie stehen die Chancen der ukrainischen Gegenoffensive im Süden? Wie hoch sind die russischen Verluste beim Kampf um Awdijiwka? Und wie ist die Lage an den verschiedenen Frontabschnitten vor Einbruch des Winters? Darüber spricht ZDFheute live mit dem Militärexperten Gustav Gressel und ZDF-Reporter Timm Kröger in der Ukraine.

Wann beginnt ZDFheute live zur aktuellen Lage in der Ukraine?

ZDFheute live startet um 19:30 Uhr und wird danach auch hier abrufbar sein. Diskutieren Sie mit und stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentarspalten oder schicken Sie eine E-Mail an zdfheute-live@zdf.de.

Energieknappheit in der Ukraine

Nach einem vergleichsweise milden Herbst in diesem Jahr sinken die Temperaturen in der Ukraine nun rapide. Der Netzbetreiber Ukrenerho hat am Donnerstag in den sozialen Medien erklärt, dass nicht mehr genug Energie für den steigenden Bedarf der Menschen produziert werden könne.