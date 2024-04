Chinas Militärhilfe: Wäre Putin im Krieg chancenlos ohne Xi?

In Shanghai pochte Olaf Scholz auf gleiche Wettbewerbsbedingungen für deutschen Unternehmen . In Peking verwies er vor dem Gespräch mit dem chinesischen Präsidenten darauf, dass Deutschland und China als Exportnationen von den Regeln der Welthandelsorganisation profitierten - eine Anspielung auf die Kritik an chinesischen Überkapazitäten, die auf die Weltmärkte gelangen. Etliche Staaten und auch die EU werfen China einen unfairen Wettbewerb vor.