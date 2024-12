Live: Der Weg zu Neuwahlen

Kanzler ohne Mehrheit – Der Weg zu Neuwahlen | ZDFheute live

Nach dem Ampel -Aus stimmt der Bundestag heute über die Vertrauensfrage von Bundeskanzler Scholz ab. Sein Ziel: Die Abstimmung zu verlieren und Neuwahlen am 23. Februar zu ermöglichen.

Es wird eine hitzige Debatte im Bundestag erwartet, denn die Abstimmung über die Vertrauensfrage ist gleichzeitig Wahlkampf. Zu Beginn will Scholz eine Erklärung abgeben. Anschließend soll es eine rund zweistündige Aussprache geben. Danach entscheidet das Parlament in namentlicher Abstimmung. Das bedeutet, dass das Abstimmungsverhalten jedes einzelnen Abgeordneten veröffentlicht wird. Es kann sich also kein Parlamentarier anonym für oder gegen Scholz aussprechen.