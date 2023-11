Der satirische Jahresrückblick vom 15. Dezember 2023

2023 hat uns einige Rätsel aufgegeben: Wer sitzt in der Ampel am Katzentisch? Gibt es Heizhämmer im Baumarkt? Wann bekommt Friedrich Merz endlich einen Termin beim Zahnarzt?



Die Satiriker Werner Doyé und Andreas Wiemers lassen die Katze aus dem Sack: Kommt die Schultasche von Hubert Aiwanger ins Haus der Geschichte? Was macht der Fachkräftemangel mit der Mafia? Was soll man anziehen, wenn man besonders dicke Eier hat?



Werner Doyé und Andreas Wiemers sind bekannt durch ihre Rubrik "Toll!", die in jeder Folge des ZDF-Politmagazins "frontal" zu sehen ist. Sie wurden bereits sechsmal für den renommierten Adolf-Grimme-Preis nominiert. Leider immer für die Katz!