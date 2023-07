Nachdem die "Arianna" gefunden wurde, sind jede Menge Fragen offen. Gegenüber ihren Angehörigen hüllen sich die sechs Überlebenden des Schiffsunglücks in Schweigen. Es ist auch unklar, wie die geheimnisvolle Alex (Sophie Pfennigstorf), die bei der Rettung als siebte Person mit an Bord war, auf das Schiff gekommen ist. Sie selbst kann sich angeblich an nichts erinnern. Lorenzo (Giacomo Giorgio) und sie sind mittlerweile ein Liebespaar. Luca (Lino Guanciale) wird unterdessen von Albträumen geplagt. Ihm erscheint ein Mädchen, das ihm vorwirft, sie im Stich gelassen zu haben. Seinem besten Freund Stefano (Fausto Maria Sciarappa) erzählt Luca lediglich von dem "unvorstellbaren" Sturm, in den sie mit der "Arianna" geraten seien. Auch bei der Befragung durch die Staatsanwaltschaft bleiben er und die anderen Überlebenden in ihren Aussagen eher vage. Alle bekräftigen die Darstellung, dass das Unwetter sechs Todesopfer gefordert habe. Die Polizistin Anita (Pia Lanciotti), die ihren Sohn, den Arzt Gabriele (Alessio Vassallo), bei dem Schiffsunglück verloren hat, hört die Befragungen mit an. Ihr fällt auf, dass alle Aussagen nahezu identisch sind. Hat es eine Absprache gegeben? Als Anita den Verdacht gegenüber ihrem Kollegen Ivan (Carmine Recano) äußert, rät der ihr dazu, eine Auszeit zu nehmen.