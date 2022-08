Im Tau von Lethes Flut

Die junge Streifenpolizistin in Probezeit Helen Chambers (Danielle Macdonald) will dem Fremden (Jamie Dornan) unbedingt helfen und versucht irgendetwas herauszufinden, was zur Klärung der Identität des Mannes beitragen kann.



Doch mit ihren eigenmächtigen Ermittlungen erzürnt sie nur ihren Verlobten Ethan (Greg Larsen), der tatsächlich nichts anderes im Kopf hat als ihre bevorstehende Hochzeit und seine mögliche Beförderung in was für einen Job auch immer.



Unterdessen findet der Fremde in den Sachen, die er beim Autounfall trug, einen Zettel mit einem Termin am nächsten Tag und der Adresse eines Diners in einem kleinen Kaff im Busch.



Kurzerhand entlässt sich der Mann selbst aus der Obhut der Mediziner und macht sich auf den Weg zurück ins Outback, wo er auf die attraktive Kellnerin Luci (Shalom Brune-Franklin) trifft. Kaum bei ihr angekommen, explodiert etwas in ihrer Nähe. Ein Zufall? Oder will jemand dem Fremden an die irische Haut?



Unterstützung erhält der Fremde bei seiner Suche nach Antworten über sich und seine Vergangenheit auch von Sue (Geneviève Lemon), einer älteren Dame, die gemeinsam mit ihrem tauben Ehemann Ralph (Danny Adcock) mitten im Nichts ein "Bed and Breakfast" betreibt und bei der er zunächst unterkommt.



Gemeinsam versuchen sie die letzten Stationen des Fremden vor seinem Unfall zu rekonstruieren - und finden in Tony (Jasper Bragg) tatsächlich einen Tankwart, der sich an den Mann gut erinnern kann.



Zu diesem Zeitpunkt ahnt der Fremde noch nicht, dass es ein gewisser Billy Nixon (Ólafur Darri Ólafsson), ein wirklich sehr unangenehmer US-amerikanischer Zeitgenosse, auf ihn abgesehen hat.