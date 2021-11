Dalli Dalli – die Weihnachtsshow

Johannes B. Kerner präsentiert die Weihnachtsausgabe von "Dalli, Dalli"

Quelle: ZDF/Sascha Baumann

In temporeichen Spielen und bei "Dalli Klick" dreht sich an diesem Abend alles um Weihnachten und Silvester. Auch die Erinnerung an besondere Momente mit dem großartigen Hans Rosenthal, der "Dalli Dalli" zu einer der beliebtesten Spielshows machte, darf nicht fehlen.