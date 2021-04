50 Jahre Dalli Dalli

Johannes B. Kerner erinnert an legendäre Momente aus der Show und lässt sie samt "Dalli-Klick" und temporeichen Spielen neu aufleben. An diesem Abend nehmen wieder zahlreiche Prominente in Zweierteams hinter den Ratepulten Platz. Selbstverständlich darf auch die Jury nicht fehlen: Rosi Mittermaier und Christian Neureuther rechnen genau mit bei der Begriff-Rate-Runde oder der "Dalli-Tonleiter". Und wenn besonders viele Punkte erzielt werden, dann heißt wieder: "Sie sind der Meinung: ‚Das war spitze!‘".