Mit 80 Jahren um die Welt

Zum Start der Reise geht es nach Südafrika. Hier verwirklicht sich für Seniorin Christina ein lang gehegter Herzenswunsch. Geboren wurde die 77-Jährige im Schwarzwald, dort hatten ihre Eltern in den Nachkriegsjahren einen Hof mit Weinbergen. Als kleines Kind war es für sie der Höhepunkt des Jahres, bei der Traubenernte zu helfen.



Reisebegleiter Steven Gätjen überrascht die Wahl-Kölnerin mit einem Ausflug in die malerischen Weinberge Südafrikas und erfüllt ihr damit ihren Wunsch - eine Reise zurück in ihre Kindheit. Die abenteuerlustigen Senioren verbringen außerdem Zeit bei einem Marktbesuch in Kapstadt, und neben der Übernachtung in einer Lodge wartet zusätzlich eine Safari auf sie, bei der die sogenannten "Big Five", Löwe, Büffel, Nashorn, Leopard und Elefant, in freier Wildbahn beobachten können.



Trotz ihres Alters haben die Reiseteilnehmer bislang noch nicht so viel von der Welt gesehen. Überraschend und ungewohnt sind die exotischen Plätze, die sie bei dieser besonderen Reise erwarten, darunter Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien und die Mongolei. Herzerwärmend und herzerfrischend werden unbekannte Situationen gemeistert. Aber auch die persönlichen Lebensgeschichten, der unterschiedliche Umgang mit den Höhen und Tiefen des Älterwerdens und das Miteinander in der Gruppe sind wichtige Aspekte auf dieser aufregenden Reise.