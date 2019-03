Goldenes Happyend und ein dunkler Schatten

Wir waren im richtigen Moment in perfekter Form. Das zeigt, dass unser System und die Strukturen stimmen. Horst Hüttel

Mit Männer-Skisprung-Bundestrainer Werner Schuster wird allerdings der in Seefeld erfolgreichste Coach seinen Posten zum Saisonende verlassen. Hüttel kündigte für die nächsten Tage die Vorstellung eines Nachfolgers an: „ Das wird zeitnah noch vor Saisonende passieren.“ Man darf mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass der neue Bundestrainer Stefan Horngacher heißen wird, der bis 2016 Schusters Co-Trainer war und seit dem Polens Skispringer zu außergewöhnlichen Erfolgen geführt hat.



Die Weichen Richtung WM 2021 in Oberstdorf sind also in den Erfolgssparten gestellt, zumal „auch alle Top-Sportler bis dahin weitermachen wollen“ (Hüttel). Auch in der Problemsparte Skilanglauf gibt es nach den WM-Tagen Anlass zu Optimismus. Zwar warten die Ausdauerspezialisten weiterhin auf die erste WM-Medaille seit 2011, aber mit den Positionen vier, fünf und sechs rückten zumindest die Frauen um Toptalent Victoria Carl schon nah an die Podestplätze heran. Teamchef Peter Schlickenrieder hat seit seinem Amtsantritt im vergangenen Jahr eine Trendwende eingeleitet, weitere (personelle) Veränderungen nach Saisonende sollen den Aufwärtstrend noch beschleunigen. „Wir werden kein Stein auf dem anderen lassen und wollen bei er Heim-WM in Oberstdorf in zwei Jahren in der Lage sein, aus eigener Kraft um die Medaillen zu kämpfen“, kommentierte Schlickenrieder.