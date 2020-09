Die Ermittlungen, die am Dienstag zur vierjährigen Suspendierung Salazars geführt hatten, beziehen sich auf die Jahre 2010 bis 2014 - damals gehörte Deutschlands Laufhoffnung Konstanze Klosterhalfen noch nicht zum Team, die DLV-Medaillenhoffnung trainiert seit November 2018 in dem Elite-Camp. Betreut wird sie dort von Assistenztrainer Pete Julian.



Am Dienstagabend rannte der Amerikaner Donavan Brazier zu Gold über 800 Meter. Er kenne Salazar "kaum", sagte er. "Als die Ermittlungen begannen, wusste ich noch nicht mal, was das Oregon Project ist."



Er sei ja erst 2018 dazugestoßen. Der 22-Jährige wird wie Klosterhalfen von Salazar-Assistent Pete Julian betreut.