Lesser und das Einzel: Eine Hassliebe

Vor vier Jahren in Sotschi hatte der gewitzte Thüringer am Ende des Einzels Silber in der Hand. Damit ist er im aktuellen DSV-Team der einzige mit einer olympischen Einzelmedaille im Schrank. Das nehme ihm den Druck, mache ihn ein bisschen ruhiger, sagt der 29-Jährige beim Gang in diesen olympischen Winter und beteuert: „Für mich ist das eine Saison wie jede andere, auf die ich mich vorbereiten musste. Wieder eine mit einem Höhepunkt – ganz egal, ob das jetzt Olympia ist oder nicht.“



Mit Freundin Nadine pflanzte er im Sommer auf dem Balkon der gemeinsamen Oberhofer Wohnung erfolgreich Obst und Gemüse an. Mit Männer-Bundestrainer Mark Kirchner arbeitete er parallel dazu daran, jedes Programm im Kraftraum, jede Fitnesseinheit, jedes Training auf der Loipe oder am Schießstand tatsächlich mit hundertprozentigem Einsatz zu absolvieren.