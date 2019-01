Der zweifache Bronzemedaillengewinner von den Olympischen Spielen in Pyeongchang ist schließlich nicht nur in seinem Hauptjob mit Ski und Gewehr gefordert. Zusammen mit seinem Vater Charly, früher unter anderem Weltrekordhalter im Zwölfstundenlauf, brachte er vor zwei Monaten zum Beispiel ein Kochbuch heraus.



In das Projekt steckte Doll vor allem gegen Ende sehr viel Energie, hinzu kamen Training, Lehrgänge, die ersten drei Weltcups im Dezember. Die Biathlon-Sause auf Schalke machte er zwischen den Jahren auch noch mit - an Silvester war deshalb Entspannung angesagt: Der Herd zu Hause in Kirchzarten blieb kalt, stattdessen ließ sich der leidenschaftliche Brutzler mit Lebensgefährtin Miriam und seinen besten Freunden im nahe gelegenen Breitnau bekochen.