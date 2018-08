Leihe ja – aber nicht als Geschäftsmodell

Die in den letzten Jahren erhöhte Zahl von Leihverträgen hängt zum Teil auch damit zusammen, dass die Nachwuchsleistungszentren der Bundesligisten zwar immer mehr gut ausgebildete Spieler an die Schwelle des Profifußballs bringen, gleichzeitig aber Klubs wie Bayer Leverkusen oder RB Leipzig ihre eigene U23-Mannschaft abgemeldet haben. Da sind Leihgeschäfte die einzige Möglichkeit, Spieler weiterzuentwickeln und unter den eigenen Fittichen zu behalten, die nicht sofort den Sprung in die A-Mannschaft schaffen – also die allermeisten.