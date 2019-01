Dafür, dass ihr sogar die Kraft für die Siegerehrung fehlte, wirkte Dahlmeier wenig später aber relativ gelassen: "Als Leistungssportler will man an seine Grenzen gehen, ich konnte das in letzter Zeit ja nicht. Und dann ist mir eben plötzlich der Kreislauf zusammengesackt. Aber das war nicht gefährlich, hier sind ja überall Ärzte."



Die kümmerten sich offenbar so gut um die siebenmalige Weltmeisterin, dass ihre Angriffslust für das Verfolgungsrennen am Samstag (13.30 Uhr/ZDF) rasend schnell wieder geweckt war. "Die paar Sekunden, die will ich natürlich aufholen!"