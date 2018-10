Deutsche Dominanz auf Hawaii

Ein deutscher Gigant wird diesmal fehlen. Jan Frodeno, der Sieger von 2015 und 2016, kann diesmal auf Hawaii wegen einer Stressfraktur im Becken nur Schwimmtraining sowie Medien- und Sponsoren-Termine absolvieren. Der 40. Austragung des legendären Ironman auf der Pazifikinsel ist somit der hoch gehandelte Superfavorit abhanden gekommen, Frodeno schien in dieser Saison stark wie nie. Und das will was heißen beim Olympiasieger von 2008, der sich zum schier übermächtigen Eisenmann entwickelt hat.