Federer feiert 10. Sieg

16 Jahre nach seinem ersten Erfolg in Ostwestfalen bezwang Federer den zunächst hartnäckigen Belgier David Goffin 7:6 (7:2), 6:1 und bewies eine gute Woche vor dem Auftakt, dass in Wimbledon wieder mit ihm zu rechnen ist. «Wir freuen uns jetzt auf Wimbledon», sagte der 37-Jährige. Bei dem Rasenklassiker hat der Ausnahmeathlet wie in Dubai achtmal triumphiert, in seiner Heimat Basel neunmal.



Seine Titelsammlung am Rande des Teutoburger Waldes wuchs nun auf die zweistellige Summe an, die im Tennis Seltenheitswert hat. Nur der spanische Sandplatz-Dominator Rafael Nadal hat in der Geschichte des Profi-Tennis, der sogenannten Open Era ab 1968, bei ein und demselben Turnier schon Erfolge im zweistelligen Bereich gefeiert.