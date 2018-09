Huth erlöst die DFB-Frauen

"Beim 1:0 habe ich darauf gehofft, dass die Torhüterin den Ball abklatscht. Beim 2:0 hat mich Carolin Simon super angespielt", sagte die Allzweckwaffe von Turbine Potsdam, die ein Jahrzehnt beim 1. FFC Frankfurt verbrachte, aber erst die Luftveränderung brauchte, um in der Nationalmannschaft mehr Verantwortung zu übernehmen. "Uns fällt definitiv ein großer Stein vom Herzen, aber wir wissen auch, was wir können."



So ganz sicher war das zeitweise im deutschen Frauenfußball ja nicht mehr, der zuletzt auf Vereinsebene mit dem frühen Scheitern des FC Bayern in der Womens Champions League und vor allem im Nachwuchsbereich mit der abermals im WM-Viertelfinale gestrauchelten U20-Nationalmannschaft klare Warnsignale bekommen hatte, dass Deutschland im weiblichen Bereich nicht automatisch zur Weltspitze zählt. Würde der Leistungsabfall auch die A-Nationalmannschaft betreffen, wären Grundsatzdiskussionen wie sie gerade bei den Männern geführt werden, unausweichlich gewesen.