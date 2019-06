Teuer bezahlter Sieg

Wenige sind hier ohne Blessuren rausgekommen. Martina Voss-Tecklenburg

So überzeugte das deutsche Team nur die ersten 20 Minuten, ehe sie in einer unruhigen, weil ruppigen Begegnung vollends den Faden verlor. Es brauchte den Vollspannstoß von Giulia Gwinn nach 66 Minuten, um wenigstens das Ergebnis erfreulich zu gestalten. "Das gelingt mir kein zweites Mal", räumte die 19-jährige Matchwinnerin ein, die den Abnutzungskampf vor 15.283 Zuschauern prägnant zusammenfasste: "Wir hatten Höhen und Tiefen in unserem Spiel, wir haben viel auf die Socken bekommen. Aber was zählt, sind die drei Punkte." Das Siegeszeichen, das die stark spielende und nur zur Schonung im weiteren Turnierverlauf ausgewechselte Melanie Leupolz beim Einsteigen in den Mannschaftsbus machte, könnte trügerisch gewesen sein.