Am Dienstag patzten neben den Mazedoniern auch die Spanier, die mit ihrer 26:31-Niederlage gegen Slowenien den Olympiasieger Dänemark vorzeitig ins Halbfinale beförderten. Die Dänen haben vor ihrem letzten Hauptrundenspiel (Mittwoch, 18.15 Uhr, gegen Mazedonien) mindestens Platz zwei sicher.



Besonders dramatisch ging es in der Partie zwischen Mazedonien und Tschechien zu. In letzter Sekunde gaben die Schiedsrichter nach Videobeweis einen Siebenmeter für die Mazedonier. Dejan Manaskov vom Deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen scheiterte jedoch am überragenden Tschechen-Keeper Tomas Mrkva.



Tschechien hatte mit bis zu fünf Toren in Rückstand gelegen und kam mit dem 22:22 zum ersten Mal zum Ausgleich. Mazedonien fiel durch diese Niederlage in der Hauptrundengruppe II mit 3:5 Punkten hinter Deutschland, Spanien und Tschechien (alle 4:4) zurück.