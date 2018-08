Brendel gewann auf seiner 1000-m-Paradestrecke im Canadier-Einer souverän seinen Vorlauf und zog direkt ins Finale am Samstag (ab 10:30 Uhr im zdfsport.de-Livestream) ein. Er verwies in 3:58,788 Minuten den Weißrussen Maxim Piatrou auf Rang zwei und ging so einem Start im Halbfinale am Nachmittag aus dem Weg. Auch Brendels wohl schärfster Konkurrent, der tschechische Lokalmatador Martin Fuksa, qualifizierte sich in 3:52,192 Minuten vor dem Olympia-Zweiten Isaquias Queiroz (Brasilien) direkt für das Finale.