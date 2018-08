Kugelchamp Kober: Stoßen fürs Glücksgefühl

Ihre Erfolgsserie konnte Kober jedoch fortsetzen. Nach zwei Goldmedaillen im Rollstuhl (Kugel und Speer) 2012 in London gewann sie 2016 in Rio stehend Kugelstoß-Gold. Und sie hält den Weltrekord in der Startklasse F36, bei den Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr hat sie ihn um weitere vier Zentimeter nach oben geschraubt: 11,56 Meter. Kober hält allerdings auch zwölf Meter für möglich. Und sieht sich selbst längst nicht am Ende ihrer sportlichen Karriere angelangt. In ihrem Profil beim Deutschen Behindertensportverband (DBS) sind die Paralympics 2020 in Tokio als Ziel angegeben. Es wären ihre dritten Spiele. Eine weitere Möglichkeit, Medaillen zu sammeln – und Glücksgefühle.