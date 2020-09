Das deutsche Quartett ist in der Staffel am Sonntag der haushohe Goldfavorit. Als fünfter deutsche Starter kam Manuel Faißt am Freitag auf Platz 17. Gesamtweltcup-Spitzenreiter Rydzek, der bereits vor zwei Jahren in Falun von der Normalschanze triumphiert hatte, war als Zweiter mit 14 Sekunden Rückstand auf Frenzel in die Loipe gegangen. Nach anderthalb Kilometern schloss er auf, bei der Halbzeitmarke zog Rydzek davon.