Der Sprung aufs Treppchen ist dem Doppel-Vierer der Frauen nicht viel weniger zuzutrauen. Die Kielerin Frieda Hämmerling und ihre Kolleginnen Marie-Catherine Arnold, Carlotta Nwajide und Franziska Kampmann kündigten an, im Finale noch eine Schippe draufzulegen. Am Ende darf es bei vielen deutschen Booten also am liebsten Gold sein.