Federer-Festspiele brauchen Happy-End

Mehr noch in diesem Jahr, da es erstmals seit 1996 kein deutscher Profi ins Viertelfinale des 500er-Turniers geschafft hatte und es vor namenlosen Spielern nur so wimmelt. Was hätten sie da ohne Federer in Halle gemacht? Diese Frage schoss Weber am Donnerstag sicherlich mehrfach panisch durch den Kopf, als Federer in der zweiten Runde zwei Matchbälle gegen Benoit Paire abwehren musste und dem Aus nur knapp entkam.



Auch im Viertelfinale gegen den Weltranglisten-60. Matthew Ebden hatte Federer am Freitag Mühe und gewann erst mit 7:6 und 7:5. "Ich musste sehr kämpfen heute", meinte der Schweizer, "es fiel mir nicht so leicht, wie an anderen Tagen. Ich bin auch schneller frustriert, wenn ich müde bin." Das Match gegen Paire hatte viel Kraft gekostet, doch da war ja noch die "Federer-Wand". "Das Publikum stand voll hinter mir, die Unterstützung war ein großer Vorteil für mich."