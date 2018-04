Best of: Proben im Studio

Kehl: Insgesamt war es für den DFB eine große Herausforderung, die Teams bei den gleichzeitig stattfindenden Turnieren – dem Confed Cup in Russland und die U21-EM in Polen – gleichwertig zu besetzen. Beide Teams sollen erfolgreich sein, die wichtigen Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen und sich durch Turnierpraxis weiterentwickeln. Es war mir klar, dass über Personalentscheidungen diskutiert wird und etliche Stammspieler in diesem Sommer eine Pause bekommen. Die Belastungen in den vergangenen Jahren waren sehr hoch und die sportliche Bedeutung dieses Turniers ist umstritten. Die A-Nationalmannschaft hat den klaren Fokus auf das WM-Turnier in Russland mit der Mission Titelverteidigung. Dieser ordnet Jogi Löw alles unter. Aber es bietet sich in diesem Test- und Perspektivturnier deshalb auch die große Chance für junge Spieler oder Neulinge, auf sich aufmerksam zu machen und die Zeit für sich zu nutzen. Darüber hinaus können Spieler wie Julian Draxler, Jonas Hector, Joshua Kimmich oder Marc Andre Ter Stegen an ihren Führungsansprüchen im Team wachsen.