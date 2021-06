Francesco Friedrich ist beim Viererbob-Weltcup in St. Moritz auf Rang drei gefahren. Der dreimalige Zweierbob-Weltmeister musste am Sonntag in der Königsklasse den Letten Oskars Kibermanis und Viererbob-Weltmeister Oskars Melbardis den Vortritt lassen.

