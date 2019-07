Die Europameister Tina Punzel (23) und Lou Massenberg (18) haben die deutschen Wasserspringer bei der WM im südkoreanischen Gwangju vor einem "Salto Nullo" bewahrt und die ersehnte Medaille gewonnen. Das Duo sicherte sich am Schlusstag der Wettkämpfe im gemischten Synchronspringen vom 3-m-Brett Bronze (301,62 Punkte). Zu Gold, das an Australien ging, fehlten nur 3,24 Zähler, Silber holte Kanada.



Die Wassersprung-Macht China ging nach elf Titeln im Nambu University Municipal Aquatics Centre erstmals leer aus, weil sie kein Duo an den Start schickte. Die nichtolympische Disziplin ist erst seit 2015 im WM-Programm. Punzel (Dresden) und Rekordeuropameister Patrick Hausding (Berlin) hatten zuvor durch den Einzug ins 3-m-Einzelfinale zwei Olympia-Quotenplätze für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) gesichert. Weitere Startplätze werden beim Weltcup im kommenden Jahr in der Gastgeberstadt Tokio vergeben.