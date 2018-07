Julia Görges verlor im Halbfinale gegen Serena Williams, die so das erste deutsche Wimbledon-Finale seit dem Match zwischen Boris Becker und Michael Stich vor 27 Jahren verhinderte. Angelique Kerber hat am Samstag die Chance, als erste Deutsche seit Steffi Grafs letztem Triumph 1996 in London zu triumphieren und ihren dritten Grand-Slam-Titel zu gewinnen.