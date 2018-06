Die Südkoreaner sehen das offenbar gelassen. Weon Kong Lee und Jong Gil Lee an ihren Sportgeräten am Strand von Gangneung sagen, dass das mit der Stimmung und den Tickets schon noch was wird: „Wir schreien vielleicht nicht und zeigen das vielleicht nicht so stark nach aussen. Aber ich bin sicher, das ganze Land hat großes Interesse an den Olympischen Spielen. Ihr werdet das schon sehen“, so Jong Gil Lee.