Schachmann fährt in der zweiten Saison für Quick Step. Die erste endete vorzeitig durch Verletzung, aber die lange Zwangspause hat er gut genutzt. Ein starker Saisonbeginn 2018: Etappensieg in Katalonien im März, zuletzt bis 200 Meter vor Ziel allein in Führung beim Wallonischen Pfeil – das lässt aufhorchen.