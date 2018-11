Sport | SPORTreportage - Götz: "Im Osten noch schwerer"

Falko Götz flüchtete Ende 1983 als DDR Oberligaspieler vom BFC Dynamo in den Westen und war dann als Spieler und Trainer lange Jahre in der Bundesliga aktiv. Am Sonntag spricht er in der SPORTreportage über den Fußball im Osten.