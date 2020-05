Australien kämpft gegen Megafeuer. Vergangenes Jahr brannte es in Sibirien, in Alaska, im Amazonas, in Jakutien und in vielen weiteren Regionen. Mit schwerwiegenden Folgen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 10.01.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 10.01.2025