Corona Italia und warum Kinder gute Chancen haben

Nach China verbreitet sich das Corona-Virus in Italien am stärksten. Das öffentliche Leben liegt lahm – auch in Schulen. Doch gerade Kinder haben einen Vorteil, der ihnen hilft das Virus zu überstehen.

Beitragslänge: 2 min Datum: 09.03.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.03.2025