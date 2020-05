Sind Sicherheitslücken in einem Hochsicherheitslabor in Wuhan Schuld an der Verbreitung von Sars-CoV-2? Was steckt hinter den Anschuldigungen und welche Gefahr geht von ihnen aus?

Beitragslänge: 6 min Datum: 04.05.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 04.05.2025