Die Helgoländer Vogelwarte hat eine weltweit einzigartige Datenbasis: Seit 1910 werden hier Vögel beringt und vermessen. Wichtigste Erkenntnisse: Der Bestand an Zugvögeln ist in den letzten 100 Jahren um 40 Prozent zurück gegangen. Am 8. Mai ist Weltta...

6 min 6 min 07.05.2021 07.05.2021 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.05.2026 Video herunterladen